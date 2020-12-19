梁太祖朱溫是後梁的開國皇帝，又名朱全忠、朱晃，被他看上的女人，他通通不放過，就連兒媳婦們也難逃他的手掌心，經常趁著兒子外出征戰時，多次召兒媳入宮侍疾，但實為侍寢等亂倫之事，離譜的是兒子們竟也默許。

朱溫登基之後荒淫無道，而且恬不知恥，尤其是朱溫的妻子張氏病逝後，朱溫更是放肆，從民女玩到大臣的妻妾兒女，有一次他來到大臣張全義家中，一時性起，竟然不顧君臣之禮，下令張全義府上所有女眷輪流陪睡，一住就是十來天，氣得張全義一家老小敢怒不敢言。

晚年的朱溫甚至仿效唐玄宗娶兒媳楊玉環，公然將兒媳婦們召入皇宮，美其名是侍疾，但實際上是侍寢，他將兒子們一個個外派征戰，或是駐外地鎮守邊境，而自己在家命令兒媳輪流到後宮陪睡，其中包括養子朱友文的妻子王氏、親生兒子朱友珪的妻子張氏。

離譜的是，朱溫的兒子們也默許父親罔顧人倫的荒淫行徑，並且利用妻子在父親的龍床上爭寵，以求將來能繼承皇位。朱溫養子朱友文的妻子王氏便是一例，在王氏不斷蠱惑之下，朱溫同意立養子朱友文為太子，不過此事被張氏得知後，朱友珪便密謀殺父計畫，聯合親信韓勍發動兵變。

西元912年，朱溫此時已臥病在床、命不久矣，朱友珪事先派500親兵悄悄埋伏於禁宮附近，半夜時分破門而入，直接殺進朱溫寢殿，最終朱溫慘死在親生兒子手上，終年59歲，在位6年。