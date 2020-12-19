近年來房價高漲，動輒千萬起跳，舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能…等等，都是左右房價的關鍵，尤其漏水問題最為人詬病，因此不得不審慎評估。日前就有網友好奇，「該如何買到不會漏水的好房子？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》PO文問道「是不是超過30年以上的房屋都會漏水？許多新成屋或中古新成屋也會漏水，因爲短時間好像觀察不出來！所以請教各位要如何買到不會漏水的好房子呢？」

貼文一出引起不少苦主共鳴，紛紛留言回應「我第一間買的是透天新房，一住進去頂樓屋頂就漏水了，建商像補膏藥一樣東補西補」、「我買過兩次全新成屋，沒有不漏的，只是看漏公設還是你家屋頂而已」、「現在很多都一年就漏水了，漏水已經是常態，自己防水做好，或搭鐵皮才是最實在的」、「新屋也會啊，在於施工，灌漿要是在接水面積裡斷漿太久，就會有冷縫，地震來搖一下或防水有破口，都會有機會漏水」。

不過也有內行人分享購屋關鍵，「你應該先了解為何會漏水，而不是用屋齡來判斷」、「基本上中古屋一定都有滲漏水，只是嚴重程度的差異，建議買未整修的屋子，屋況一清二楚，天花板如果有裝潢可能會掩蓋部分漏水的狀況」、「多看房多看痕跡，有水侵蝕過的水泥油漆木材多半會留有痕跡」、「問同一批建案的鄰居」、「30年前的房子，有很多熱水管的彎頭不是不鏽鋼，會在彎頭處鏽穿而漏水。冷水管倒是沒啥問題」、「簽約時若是有發現漏水談折價的話，還可以談逐項列出折價的不擔保部份，或是全部滲漏水不瑕疵擔保要再折多一點」。