古早味芋粿巧雖然外表不討喜，但是口感Q軟彈牙，加上油煎過後略為焦黃，散發出的濃郁香氣，擄獲不少人的味蕾。不過也有人對這道銅板美食敬謝不敏，納悶到底好吃在哪？對此就有內行人曝光芋粿巧的專業吃法，掀起熱議。

原PO在PTT「WomenTalk板」以「芋粿巧到底好吃在哪」為題，PO文指出偶爾會在路邊攤和鹹酥雞店看見有人在賣芋粿巧，但無論是用煎的或是用炸的，都無法理解箇中美味，不禁好奇問道「喜歡吃芋粿巧的人能告訴我好吃在哪嗎，我覺得好乾口感也不好」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我也不懂好吃在哪」、「我覺得超噁，像是凝固的鼻涕」；不過也有人就愛這一味，直言「外表恰恰裡面軟嫩芋香，超好吃」、「超級爆炸好吃啊，外酥內軟又有顆粒感」、「一定要有點油蔥，鹹香鹹香」、「吃懷舊的。等上了年紀就會愛上那味道，紮實的口感加上淡淡的芋香，樸實而無華」。

另外也有人分享吃芋粿巧的必搭神醬非「蒜蓉醬油膏」莫屬，「沾蒜蓉醬油膏很好吃耶」、「芋頭的香氣跟QQ口感，還有油香，如果沾蒜蓉更棒」。