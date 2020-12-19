家中的時鐘經常報錯時間，如果與人有約，一不小心就會錯過，讓人非常困擾。國外有一名媽媽發現，家中的時鐘頻頻報錯時間，就算換了電池也未改善，因此認為時鐘可能壞了，直到她的女兒抓到罪魁禍首後，她才知道原來是愛貓在搞鬼。

根據《The Dodo》報導，米雪兒(Michelle O’Connor)在家中沙發後的牆上掛了一個時鐘，11月初發現，時鐘時常指錯時間，指針總是指向「6」的方向，原本以為是時鐘沒電，因此便換了電池，但兩周後狀況仍未改善，她又再次換電池，但指針還是亂指，因此認為時鐘可能已經壞了。

米雪兒原本想將時鐘丟掉，一日她的女兒傳來一段影片，只見家中飼養的橘白貓「威洛(Willow)」，爬上沙發椅背後，便用貓掌去撥弄指針，這時她才知道時鐘經常報錯時間的原因，並非時鐘壞了或沒電，而是貓星人在背後搞鬼，讓她看的哭笑不得。

米雪兒表示，威洛從小好奇心就很強，經常會鑽到衣櫃、購物袋裡玩，當時調指針被發現而遭制止後，威洛不僅沒有感到愧疚，甚至還非常不滿，而撥弄指針已成為威洛的遊戲，牠經常會在跳到沙發椅背上玩，但如今主人都會特別注意牠，因此威洛經常會偷偷摸摸的爬上去，模樣非常可愛。