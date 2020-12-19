台北市立動物園的金剛猩猩「迪亞哥(D'jeeco)」和「Tayari」於10月31日，迎來牠們第一個寶寶，性別是個男孩，而依照以往的慣例，動物園也開放民眾票選名字，其中呼聲最高的就是台語諧音「Jabali」，而如今也成功奪冠，讓不少粉絲都很興奮。

Taipei Zoo 臺北市立動物園的金剛猩猩Tayari和Diego 有了他們的第一個寶寶，讓我們都非常開心；大家應該都知道，猩媽 Tayari 來自荷蘭阿培頓的... 由荷蘭在台辦事處 Netherlands Office Taipei 發佈於 2020年12月10日 星期四

北市動物園綜合與荷蘭阿培浩爾靈長類公園（Apenheul Primate Park）的命名規則，曝光4組票選名字，分別是波蘭提名的「Ringo」，意旨波蘭團體遊戲，還有由荷蘭提名的「Jabali」，指勇敢堅強，再者是新光慈善基金會提名的「Kwanza」，代表首位第一，以及由Apenheul保育員提名的「Mapenzi」，表示活潑調皮。

金剛猩猩「迪亞哥(D'jeeco)」覓食中。(圖/台北市立動物園提供)

不少民眾也發現，「Jabali」諧音就像台語「呷百二」，有長命百歲的意思，不僅有趣也很有台灣味，因此受到民眾喜愛。今(19)日北市動物園也公布，「Jabali」以1,004票勝出，而荷蘭在台辦事處（Netherlands Office Taipei）先前也在臉書表示，名字「Jabali」不只祝福寶寶「像岩石一樣強壯」，台語還有祝福豐盛、長壽的意思，最重要的是，還與牠母親的名字Tayari有押韻。