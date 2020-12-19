世上最危險的寺廟。大陸貴州銅仁市的「梵淨山」又被稱作「貴州第一名山」。梵淨山上還建有寺廟群，以金頂古茶殿、釋迦殿、彌勒殿為中心，而寺廟就建在巨石上面，因此信徒祭拜前，可要先爬上近乎90度的樓梯，畫面讓人看了秒腿軟。

「紅雲金頂」佛教名山，貴州「梵淨山」申遺成功。(影片來源/youtube/中視新聞)

綜合陸媒報導，梵凈山又被稱為「梵天凈土」，位於銅仁市的江口、印江、松桃交界處，海拔約2493公尺，是武陵山脈的主峰，也是大陸少見的佛教道場和自然保護區，擁有豐富的野生動植物資源，例如黔金絲猴、雲豹及珙桐等珍貴物種，並與山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九華山齊名，封為五大佛教名山。

梵凈山擁有雲瀑、禪霧、幻影、佛光四大天象奇觀特徵，而標誌性景點為紅雲金頂、月鏡山、萬米睡佛、蘑菇石、萬卷經書、九龍池及鳳凰山等，其中梵凈山的金頂在日出日落時，經常被紅雲霧氣繚繞，因此被稱之為「紅雲金頂」，金頂上有兩座寺廟，並由天橋連結，一邊供奉釋迦佛，另一邊供奉彌勒佛，而兩座廟間的縫隙名為「金刀峽」。

網友利用空拍機進行拍攝，拍出「紅雲金頂」的原貌，讓人看的腳秒軟。(影片來源/youtube/Tim Tao)

明初政府在梵淨山地區開採硃砂與金礦，隨著佛教的興起，開始在梵淨山重修西岩寺外，還修建天馬寺等，直到明萬曆年間，梵淨山因「有古佛道場」而被稱為「古蹟名山」，到了民國時期至解放初期，由於戰亂和匪患，導致梵淨山上近百座寺廟遭破壞，在20世紀80年代後，開始落實宗教政策，並推動朝拜旅遊，梵淨山佛教也才逐漸恢復。