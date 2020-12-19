地球受到人類破壞，因此不少地區的物種，面臨棲息地消失的命運，導致數量逐年減少，甚至有些物種幾乎快滅絕，也讓科學家非常擔憂，也讓環保與復育意識抬頭。大陸吉林省東北虎豹國家公園裡，日前出現「野生東北虎」出來巡山，這也是近5年來，第6次拍到野生動北虎的影像，畫面可說是非常珍貴。

根據《梨視頻》報導，東北虎豹國家公園天橋嶺局表示，在10月25日4點39分、4點57分兩個時間點，新開的林場拍到兩段野生東北虎的影像，只見東北虎在黑暗中徘徊，看起來像是「山中大王」下山巡視一樣，但目前無法確認，兩段影像中的野生東北虎是否為同一隻。

天橋嶺局工作人員文金章表示「這次發現的野生東北虎，是自2015年以來，第6次在該林場拍攝到野生東北虎的實體影像資料」，目前林場內也安裝1000個隱藏式攝影機，用來觀察瀕臨滅絕的野生東北虎行蹤，隨著牠們出現次數越多，也讓不少網友興奮不已，表示當地的環境狀況逐漸改善。

而東北虎又稱西伯利亞虎、阿穆爾虎，分布於俄羅斯東南部、朝鮮和大陸東北等地，更是大陸國家一級保護動物，由於數量不斷減少，2008年還被美國網站《生活科學》評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一，也被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種，認為目前僅有約500頭在野外生存。