母愛是動物的天性。俄羅斯西伯利亞地區近日陷入嚴寒，不少流浪動物在寒冷中凍死。克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)有民眾發現，雪地裡躺著一隻母狗，懷中緊抱著7隻幼犬，疑似在給牠們取暖，但仔細一看才知道，這一隻狗媽媽其實已被凍死，生前仍想幫孩子保暖，讓人看得格外難過。

綜合外媒報導，葉梅利亞諾沃(Yemelyanovo)一名動物義工在雪地裡，看到了一隻流浪狗媽媽蜷縮在一塊，而7隻狗寶寶則窩在媽媽懷裡，但經過檢查後發現，狗媽媽敵不過攝氏零下20度低溫而被凍死，以狗媽媽的姿態來看，牠生前應該是在試圖給寶寶保暖，但沒想到自己先喪命。

動物組織「Homeless_Dog_Krsk」義工表示，起初不清楚事件原因，以為狗媽媽是遭不肖人士毒殺，但看到幼犬都還活著，推測狗媽媽可能因飢餓與精疲力竭而被凍死，7隻幼犬期間一直待在母親懷裡，所幸牠們健康狀況良好，因此才沒有被凍死，但若未及時發現，牠們也可能會跟著媽媽一起離世。

義工之後試圖將幼犬移置安全地方，但牠們卻始終不願意離開媽媽，最終花了2天的時間，才成功將幼犬抓齊，7隻小狗分別是4隻雄性與3隻雌性，隨即被送至收容所照顧，並進行急救與進食，義工提到，狗寶寶們的毛髮蓬鬆，身體狀態良好，作為看門狗非常合適，目前以替牠們注射疫苗，希望在聖誕節幫狗狗們找到新家。