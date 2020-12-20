古生物研究人員在馬達加斯加發現了一具來自6600萬年前的早期哺乳類動物化石，不過牠的身體構造卻有些詭異，和當時一般的哺乳類動物差異甚遠，專家們看到後都相當驚訝，直言：「牠的臼齒簡直是來自外太空！」。

This is Crazy Beast, or 'Adalatherium'



A 66-million-year-old mammal, rewriting evolutionary history with its bizarre features 📹👇🏼



Out today, this vast Memoir fully describes an epic 20 year project to uncover its mysteryhttps://t.co/PIqNrjoMz0@SVP_vertpaleo #FossilFriday pic.twitter.com/4kF3Fvfgte — Taylor&Francis News (@tandfnewsroom) December 18, 2020

根據《CNN》報導，這個生物被命名為「Adalatherium hui」，結合了馬達加斯加語「瘋狂」和希臘語「野獸」之意，後面的「hui」則是向一名研究人員致敬。Adalatherium hui生活在6600萬年前，和恐龍、巨型鱷魚同個時期，最終因為隕石撞擊地球而全部滅絕。

研究人員推測Adalatherium hui和負鼠的體型差不多，而這具被發現的化石重約3.18公斤，被認為是幼年個體，不過牠的身體構造極其詭異，打破了科學家對當時哺乳類動物的認知和想像。

The ancient mammal Adalatherium hui is so weird that it eluded classification for over a decade. https://t.co/qRvdx9T8UE — Science News (@ScienceNews) April 29, 2020

主要研究人員戴維（David Krause）透露，Adalatherium hui的臉上比任何已知的哺乳類動物都有更多的孔洞，讓血管和神經從中生長，形成一個非常敏感的鼻子，而且鼻頂處還有一個大洞，從未有哺乳類動物長成這樣；甚至Adalatherium hui的臼齒也無法和任何動物進行比擬，讓戴維驚嘆直呼：「根本就是來自外太空」。

此外，Adalatherium hui也擁有更多的椎骨，再加上前後肢的構造不同，讓牠以奇怪的姿勢行走，牠的前臂和肩膀還可以和現代貓、狗進行比較，這對當時走路更接近爬蟲類的哺乳類動物來說，是非常不尋常的事情。

事實上，古生物研究團隊在馬達加斯加發現了許多奇特的生物化石，他們指出這座島在8800萬年前和印度次大陸分離後一直獨立存在，這讓島上的生物競爭力加大，才會各自發展出更多不尋常的構造，以適生存。