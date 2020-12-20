俄羅斯的雅庫次克是世界上最寒冷的城市之一，全年一半的月平均氣溫都在零度以下。最近有人拍攝到雅庫次克的學童在零下48度的低溫中和朋友一起在雪地玩耍的畫面，讓網友們都佩服不已！

It was -48C earlier today in Yakutsk which meant that lessons were cancelled, so... Video via Djiikey pic.twitter.com/5wyx8EiauQ — The Siberian Times (@siberian_times) December 15, 2020

《西伯利亞時報》於本月16日，在推特分享了一段影片，當時的雅庫次克（Yakutsk）氣溫是零下48度，已達到當地的停課標準，不過有3名小朋友沒有窩在溫暖的家裡，反而穿著厚重的外套和防寒衣物，一起在雪地中的遊樂設施玩耍，而且附近也不見任何大人陪伴。

《西伯利亞時報》在留言中指出，雅庫次克的停課標準有2項指標包括氣溫和風，當溫度低於零下45度、無風，或零下42到44度、有風的狀態，7到11歲的學童就可以停課；氣溫低於零下50度時，則所有年齡層的學生都必須停課；停課標準和前幾天登上媒體、必須零下52度才能停課的俄羅斯奧伊米亞康（oymyakon）有所不同。

影片曝光後，立刻就在網路上爆紅，網友們都相當驚嘆當地小孩子的抗寒功力，紛紛留言：「這個溫度已經冷到人都凍僵了吧」、「人們要有足夠的勇氣才可以在這種低溫裡生存，但俄羅斯人就在這種天氣出門玩」、「他們的牛奶裡一定被加了抗凍的成分」、「在這種氣溫還可以活動！太驚人了」。