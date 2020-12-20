美國考古學家1937年時挖出了一具距今約1000年前的木乃伊，最近進行研究時發現，這具木乃伊腹部存有1.2公斤風乾的糞便，而且在死前一段時間，他竟被人餵食活蚱蜢作為三餐。

Man who died of constipation 1,000 years ago ate grasshoppers for months https://t.co/n5ENnmpfaD — Marina Amaral (@marinamaral2) December 19, 2020

根據《Live Science》報導，這具木乃伊在1937年的美國南德州被人發現，考古學家推測，這具木乃伊應該是因為乾旱氣候自然風乾而成，受限於當時的技術不發達，無法從木乃伊上獲得更多資訊，所以一直將它放在一間小型博物館保存；直到2003年，考古學家利用更先進的技術進行研究，才發現這具木乃伊生前似乎遭受了極大的痛苦。

由萊因哈德（Reinhard）帶領的研究團隊在醫學期刊《Memórias do Instituto Oswaldo Cruz》上發表了成果，他們在木乃伊體內發現重達1.2公斤的風乾糞便，而且腸道中還有大量被壓碎的「植矽體」，據悉植矽體是植物中的結構，因為不易被人體吸收，通常可以完好地通過消化系統，由此可見這具木乃伊腸道中有著極大的壓力，才會將植矽體都給弄碎了。

種種結果顯示出木乃伊在生前經歷了嚴重便秘，而且還因此腸道無法消化、吸收養分，造成營養不足的問題。考古學家認為，木乃伊生前罹患了由「克氏錐蟲（Trypanosoma cruzi）」所引起的「查加斯氏病（Chagas disease）」，使他的胃腸系統遭到阻塞，結腸膨脹到正常的6倍大，營養不良讓他無法自行進食，甚至行走。

考古學家也從該具木乃伊胃中尚未消化完的蚱蜢中推測，他的家人、朋友在他死前一段時間都餵食他吃腿被切除的活蚱蜢，因為蚱蜢蛋白質含量高、汁水充足好消化，是非常合適的「病人營養餐」。