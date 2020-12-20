狗狗和人類一樣擁有豐富的情感！大陸一名婦人偶爾會餵食社區中的流浪狗，沒想到竟在無意之間被牠們視作恩人，某天她騎機車出門時，一隻流浪狗竟一路跟在車後，狂奔了3公里左右，讓婦人相當震驚，但也無奈吐露因為社區的規定，自己沒辦法領養狗狗，期望有好心人可以趕快把牠帶回家。

婦人稱自己平常沒有特別照顧流浪狗，但偶爾會準備食物餵食，可能因此被狗狗當作恩人。(影片來源/YouTube)

根據陸媒報導，湖北襄陽一名李姓婦人在15日傍晚，騎機車出門要接小孩放學，沒想到車後竟有一隻白色小狗跟著跑了將近3公里的路程，李婦因為戴了帽子防寒，並未察覺身後發生的事情，一路上專心騎車；不過從影片中可以看見，旁邊不斷有其他車輛經過，其實狗狗的行為相當危險。

直到到了學校後，李婦才被其他家長告知此事，她感到非常意外，並認出了這隻白色小狗就是自己社區中的流浪狗，在採訪中李婦透露自己平常也沒有特別照顧牠們，只是偶爾會準備食物餵食，可能因此被狗狗當作恩人了。

影片曝光後，大家對於狗狗的行為相當感動，「希望狗狗早日找到一個溫暖的家」、「有靈性的狗狗，希望被好心人領養」、「突然就想哭，很心酸，小狗也只想有個家」，不少人也建議李婦乾脆直接收養這隻狗狗，不過她無奈表示居住的社區不允許養寵物，所以希望能有好心人來把牠帶回家；但也有網友批評，既然沒有辦法領養，當初就不應該餵食。