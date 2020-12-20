一片葉子竟然要價46萬，而且還有很多人排隊搶買！英國一名熱愛植物的男子將自己的家打造成溫室，在裡面培育全球最珍貴的植物，並靠著販售這些植物而致富，其中光是「姬龜背」的3片葉子就可以讓男子一口氣賺進百萬。

托尼培育出的「姬龜背」是基因突變種，相當罕見，因此一片葉子就要價1.2萬英鎊。(影片來源/YouTube/SWNS)

根據外媒報導，30歲的托尼（Tony Le-Britton）受到祖父母影響，從小就對植物充滿熱愛，雖然並沒有正式學習過相關知識，但憑著從小到大的經驗，他將自己家中兩個房間打造成溫室，並在裡面培育許多罕見、珍貴的植物，其中包括被公認瀕臨絕種的植物，以及尚未被科學正式記載的植物。

托尼透露，自己目前收到了3張「姬龜背」葉子的訂單，每片葉子要價1.2萬英鎊（約新台幣46萬），共可賺進3.6萬英鎊（約新台幣137萬），而且還有許多來自世界各國的植物收藏家等待候補。

托尼說，他培育的姬龜背這麼搶手、價格昂貴，全都是因為自己擁有的是「基因突變種」，因為是隨機生成的，無法單靠培育就生成。

除了姬龜背以外，托尼手上還有從奧地利植物收藏家那邊得來的「玻利維亞龜背芋」，這種植物目前在網路上幾乎沒有任何記載；此外在幾年前偶然獲得的「綠點秋海棠」，更被外界認為幾近滅絕。

托尼也無私分享自己的培育日常，指出自己會特地空出3個小時的時間，替植物剪掉枯葉、檢查根部並澆水，並透過手機程式來監測溫室中的溫度、濕度和線，確保一切都在適當的範圍內。