明（21）就是一年一度的冬至，依照習俗，全家人都會在這天聚在一起吃湯圓，象徵「闔家團圓」。一名女網友用清水煮湯圓，卻被男友嫌棄說這樣的吃法很怪，讓她好奇PO網詢問大家吃湯圓都怎麼配？沒想到竟意外引出老饕揭露「超銷魂吃法」。

一名女網友在PTT的WomenTalk發文，表示今（20）日第一次煮湯圓給男友吃，沒想到用清水煮完後和湯圓盛起來一起吃，竟被男友說這樣沒味道，而且很奇怪，稱他們家都是配八寶粥或是紅豆湯，而且問了身邊朋友也沒有人在配湯圓水吃的，讓她傻眼直呼「生活了26年才知道原來自己家裡的吃法很奇怪，想知道大家吃湯圓都怎麼吃呢？」

文章曝光後掀起論戰，許多清水派的網友紛紛聲援「有餡的配水才不會太甜吧」、「跟你家一樣用清水，而且要技術性的破1、2顆」、「配清水啊，湯圓已經夠甜了」但也有不少人覺得湯圓配水很奇怪「紅豆湯，我也是一直到20幾歲才知道有人是只配水」、「加水超怪，不如別加」、「當然要配糖水」、「要加糖吧，清水有點怪」。

其中，也有不少饕客分享私藏的銷魂吃法「推無糖可可奶從小吃到現在」、「我都用純喫紅茶，淡淡茶香和微甜很好吃」、「我都用純喫紅茶，淡淡茶香和微甜很好吃」、「更喜歡泡在綠茶裡吃」、「加牛奶或奶茶」、「花生煉乳」、「我家都純糖水，但我自己喜歡配鮮奶茶」。