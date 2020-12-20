經常聽人說小朋友比大人更容易看到「看不見的東西」，據說是因為8歲前的孩子靈魂還沒有和肉身完美結合，所以容易和靈體產生共鳴。一名女網友日前和外甥視訊的過程中，外甥竟突然指著她背後有一個穿白衣服的人，讓獨自在家的女網友嚇得趕緊去廟裡收驚。

一名女網友昨（19）日在臉書社團「靈異公社」發文，表示某日晚上快10點的時候，和媽媽還有3歲的外甥一起視訊，沒想到溫馨歡樂的氣氛中，外甥竟突然指著螢幕說「阿姨～妳妳妳後面那勾速什魔（那個是什麼）？」她回頭卻沒有看到任何東西。

外甥又表示「妳後面有一估倫（有一個人）啊，有一估穿著白色衣服的倫（有一個穿著白衣服的人）？」讓原PO嚇到飆出髒話，不久後外甥又說「阿姨妳的後面有一隻手！」讓原PO再也受不了，隨便找了一個理由就草草結束通話。

事後原PO跑到廟裡收驚，沒想到還真的「有東西」，忍不住直呼以後再也不想跟外甥視訊了，文末也順便補充，其實之前一直想去收驚，因為家裡電燈老是一閃一閃的很不對勁。

文章曝光後讓網友看了全都發毛，紛紛留言「視訊比看電影還刺激」、「小孩子看的到是很正常的，大於四歲之前」、「也許，他救了妳」、「妳被跟了，還好屁孩看到，這樣才能提醒妳去收驚」、「小孩天靈蓋未完全閉合！看到是正常的」還有網友提醒，應該了解一下房子之前有沒有什麼問題，住得比較安心，可以試著問看看住比較久的鄰居。