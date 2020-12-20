加拿大有一隻神奇小鹿，每年聖誕節都會造訪一名攝影師和她的丈夫，沒想到今年牠出現的時候，該名攝影師竟發現小鹿的頭部遭一隻弓箭貫穿，但小鹿卻沒有因此懼怕人類，還是一樣溫馴，讓她十分心疼。

遭箭射穿頭部的小鹿「胡蘿蔔」仍然相信人類，會主動親近。(圖翻攝自FB/Carrot the Magic Deer and the Orange Heart Club)

根據《衛報》報導，加拿大安大略省有一隻白尾鹿自2017年開始，每年聖誕節都會固定跑進野生動物攝影師卡佛（Lee-Anne Carver）的家中探訪，還被她和丈夫暱稱為「胡蘿蔔」。沒想到今年胡蘿蔔抵達她家後院時，卡佛卻驚訝發現牠的頭部慘遭一隻弓箭貫穿頭部，但神奇的是，胡蘿蔔身上沒有血跡或明顯外傷，被箭貫穿的部位也沒有感染跡象。

卡佛表示，她看到胡蘿蔔的狀況非常擔心且不安，胡蘿蔔卻到處活蹦亂跳，像沒事一樣，也一樣親人又溫馴，讓她感到更加心疼。她和丈夫立刻連絡政府自然部門前來處理，但有人建議不要取出這把弓箭，因為可能會造成胡蘿蔔大量出血或傷口感染，醫護人員經過評估之後，只能先將外露的部分鋸掉，等傷口癒合之後再慢慢將剩下的部分擠出。

Hello members of the Orange Heart Club. I have been wanting to share more with you along the way but time keeps getting... 由 Carrot the Magic Deer and the Orange Heart Club 發佈於 2020年12月19日 星期六

據了解，當地為保障民眾安全，允許小鎮居民在市區範圍內使用弓箭獵殺野生鹿，才會讓胡蘿蔔慘遭攻擊。卡佛在此事發生後也在社群媒體上發起連署活動，希望廢除該條法令，目前已經引起世界各地的關注。