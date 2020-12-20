有著「禽獸王朝」之稱的北齊，雖然只有短短28年的時間，卻發生不少荒唐事；每一代皇帝各個昏庸無能，沉迷女色，淫亂程度讓人瞠目結舌。其中，北齊後主高緯就因為寵愛妃子馮小憐，留下許多奇葩故事。

馮小憐原本是高緯皇后穆舍利身邊的侍女，因為精通人體的構造及脈絡，練就無師自通的按摩神技，進而得到穆舍利的寵愛和信任。等到穆舍利遭到高緯冷落後，為求自保，便將馮小憐當成禮物獻給高緯。馮小憐本來就長的美若天仙，加上肌膚光滑透亮如冰玉，又聰明伶俐、能歌善舞，馬上就將高緯迷得神魂顛倒，還將她封為淑妃。

據傳馮小憐迷倒高偉的秘訣在於她「冬暖夏涼」的特殊體質，冬天天冷時身體會散熱，變得非常溫暖，但到了夏天又會變得體態涼爽。且她也擅長「房中術」，床上功夫十分了得，讓高偉一刻都無法忍受與她分離，除了坐則同席，出則並馬之外；甚至連上朝的時候都要把她抱在懷裡或膝蓋上，讓眾臣十分尷尬。

但這樣似乎還無法滿足高偉想要大聲炫耀愛妃的心情，高偉認為像馮小憐這種尤物，如果沒有被天下人看到才真的是「暴殄天物」，最後竟決定在上朝時，讓馮小憐脫光衣服躺在朝堂上，讓大臣們一個一個上前欣賞，也讓詩人李商隱在《北齊二首》裡寫下「小憐玉體橫陳夜，已報周師入晉陽」，留下玉體橫陳這個成語。