現在有許多有心人士會透過各種通訊軟體行騙，讓民眾收到陌生訊息都會提高警覺。一名男網友日前在IG收到一則陌生人傳的訊息，他認為是詐騙，忍不住痛罵對方一頓，之後也馬上封鎖該帳號，沒想到隔天後竟落得超淒慘下場，無奈直呼「我搞砸了…」。

一名男網友19日在論壇Dcard發文，表示自己和女友交往一段時間，但因為曾經和男生交往過，對方家長知道之後就不太喜歡他，一直希望他們趕快分手。前幾天他打開手機發現IG收到一個陌生人傳來的訊息，點進去看之後發現該帳號不但沒有貼文，也只追蹤他一個，一看就是假帳號。

因為最近事情很多很煩躁，想到竟然還遇到詐騙集團，該名男網友一時氣不過就開始和對方吵架，最後狠狠飆罵一頓就將對方封鎖了。沒想到隔天女友突然傳訊息過來，表示那是她媽媽為了測試他會不會出軌辦的假帳號，還說他爸媽更討厭他了，因為他對長輩爆粗口，讓他既無奈又崩潰的表示「誰會知道是伯母啦！目前結果就是我搞砸了…」，更傻眼透露，女友媽說還會找機會試探他。

文章曝光後掀起熱議，網友看了都覺得女方家庭問題很大，「這樣你還交得下去？」、「對方長輩不管你怎樣都會找理由嫌，想到婚後就覺得恐怖，快逃啊」、「問題最大的是你女友吧，善意的隱瞞是必要的」、「這種父母也太有病，你居然還交往的下去」、「是雙性戀沒什麼錯啊！但女友跟其家人問題很大，你還不逃嗎...」。