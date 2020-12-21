不少有愛心的民眾如果在路邊看見受傷、受困的流浪動物，都會主動伸出援手。柬埔寨一對父子日前開車外出，在泥土道路中看見了一隻受傷的流浪狗，牠拖著自己的2條後腿努力爬行，父子倆非常心疼，下車想要幫忙，沒想到下秒這隻狗狗卻突然站起身，讓這對父子看傻了眼。

根據《每日郵報》報導，山恩（San Eang）和他的兒子日前開車經過柬埔寨西北部的一個村莊，途中他們看見一隻疑似腿斷掉、受傷的流浪狗，牠拖著自己沒力氣的2條後腿在泥土地上爬行，這一幕讓父子倆看了都感到很心疼，於是停下車打算帶牠到附近的獸醫院接受治療。

沒想到，當山恩和兒子走近這隻流浪狗時，牠卻突然「恢復健康」，用4隻腳穩穩地站了起來，還往旁邊走了幾步，驕傲的表情就像是在炫耀自己剛才逼真的演技，得知受騙的父子倆先是愣了一下，隨後忍不住大笑出聲。

山恩透露，當時他看到這隻流浪狗即使身受重傷，也在努力生存的模樣非常不捨且心疼，「我雙眼泛淚，都快要哭了」，不過他也推測，流浪狗之所以用這個詭異的姿勢走路，很可能只是在替肚皮抓癢，最終父子倆給了狗狗一點零食，牠看起來相當滿足，而且很快就帶著食物跑走了。