蟒蛇的起源至今都尚未有一個明確的答案，而最近科學家在歐洲德國發現了一具來自4800萬年前的蟒蛇化石，刷新了目前「世界最古老蟒蛇化石」的紀錄，有助於科學研究團隊了解蟒蛇到底是從何而來。

根據外媒報導，這具蟒蛇化石是在德國黑森州的梅塞爾化石坑（Messel Fossil Pit）所發現，牠有約275個椎骨，身長僅有1公尺，比起現代可以長到6公尺的蟒蛇來說，體型相對嬌小許多，而這具蟒蛇化石也是前所未見的品種，因此科學家以發現地替牠命名為「Messelopython freyi」。

德國法蘭克福自然博物館古生物學家克里斯特（Krister Smith）指出，現代蟒蛇分布於非洲、東南亞以及澳洲，一直以來科學家都不清楚蟒蛇的起源地到底是如今居住的南半球，還是發現其近親的北半球（閃鱗蛇（sunbeam snake）、中美蛇（Mexican Burrowing Python）），不過這具化石的出現，意味著蟒蛇的進化可能源自於歐洲。

巴西聖保羅大學考古學家侯撒姆（Hussam Zaher）指出，蚺蛇在早期古近紀，大約6600萬年前到2300萬年就已經生活在歐洲地區，如今的研究結果顯示，牠的競爭對手「蟒蛇」同時期也居住在那裡，引起了人們對於兩者如何共存的疑問，侯撒姆透露這個答案或許得等到發現更多早期的蚺蛇和蟒蛇化石，並觀察牠們的胃中物才能得出。