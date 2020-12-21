人們經歷車禍後可能會造成許多後遺症，但頭可以「180旋轉」卻很罕見！英國一名女子6年前出了一場車禍，沒想到5天後她起床要出門時，卻發現自己的頭竟呈現「180度旋轉」的狀態，看著身體的後方！

Woman could turn head 180 degrees back to front after horrifying injuryhttps://t.co/7weJEOSU33 pic.twitter.com/mnNU4PePiS — Daily Mirror (@DailyMirror) December 19, 2020

根據外媒報導，莎拉在2014年時出了一場車禍，但她並沒有馬上察覺身體的異樣，只是覺得頭很痛。5天後，她不小心睡過頭，急急忙忙地衝上車要出門上班，卻覺得視野好像有點怪怪的，這才驚覺自己的頭竟「180度旋轉」，看著身體的正後方，「我剛開始還疑惑為什麼擋風玻璃上會有黑線，最後我才意識到自己正看著後車窗」。

莎拉感覺肩膀和背部灼熱且疼痛，費了好一番功夫才終於把頭轉回來，最初她還覺得自己只是「落枕」，但情況一直沒有改善，「連續3個月我每周都要跑一趟急診，因為疼痛沒有消失，我的脖子仍有痙攣症狀」，莎拉看了好多醫生，但每個人對於她的病情說法都不一，「有人說是椎間盤突出、肌肉受傷或睡姿引起的問題」。

而且起初還只有頸部和行走受到影響，但1年後她開始出現痙攣、枕神經痛、癲癇、顫抖、疲憊等現象，這讓莎拉一直處在痛苦之中，甚至害怕人們對她的走路方式投以異樣的眼光，所以幾乎都待在家中沒有出門。

終於在2年後，莎拉確診為腦部受損導致的肌張力障礙（Dystonia）以及神經系統功能性失調（FND）。如今她正積極接受治療，還加入了慈善機構「The Brain Charity」，和其他患有神經疾病的病友一起接受諮詢、參加社交活動。