俗話說：「狗是人類最忠心的伙伴」，牠們可以陪伴人們度過難關，成為最溫暖的依靠。印度的社群平台上最近流傳著一張照片，一名男童擁抱著一條流浪狗，身上只包裹著一條薄薄的毯子，躺在寒冷的街邊睡覺，這個畫面讓網友們都非常心疼，不少家庭也表示有領養男童的意願。

Father in jail, his mother has deserted him: Heart-warming story of homeless nine-year-old Ankit, his pet Dannyhttps://t.co/SfhGXNABYt — DNA (@dna) December 16, 2020

綜合外媒報導，這名10歲男童叫作安奇（Ankit），平時靠著賣氣球、在茶攤打工來賺取生活費，日前他和愛犬丹尼（Danny）在街邊相擁入睡的照片在網路爆紅，警方得知消息後很快就介入調查，終於找到了安奇，將他安置到當地的收容所中，並安排他就學；警方透露，安奇已經忘記自己從哪裡來，只記得父親入獄不久後，自己就被母親拋棄。

茶攤老闆表示，安奇的愛犬丹尼一直守護在他的身邊從未離開，當安奇在工作時，牠就靜靜地坐在一旁等待，而安奇則是一個自尊心極強的小孩，所有的收入都必須靠自己賺得，就連愛犬的牛奶也不願意不勞而獲，僅靠著微薄的收入來買自己和丹尼的食物，一童一狗就這樣相依為命好幾年的時間。

目前當地警方已經將安奇的照片傳到各地警察局，期望能夠快點找回他的父母，另外也有不少家庭透露自己願意收養安奇，而網友們因為被安奇和丹尼的革命友誼給感動，紛紛請求當局千萬不能將他們給拆散。