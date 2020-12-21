陽明山擎天崗近期水牛暴斃事件頻傳，今年共累計至少24頭水牛死亡，但目前為止確切的死亡原因仍未查明，引發網友們熱議，有人拍下了當地水牛為了覓食，把頭伸出鐵絲網吃草，身上因此傷痕累累，也質疑長期的營養不良才會導致牠們沒有體力和足夠的皮毛來禦寒。

陽明山野生水牛今年累計共24頭水牛因不明原因暴斃，其中從11月30日至今更是接連18頭水牛死亡，異常的死亡數目讓陽明山國家公園管理處也坦言確實比往年還要高3到5頭，陽管處雖然推測可能是氣候濕冷、連續低溫所造成，但詳細的死亡原因仍需等待解剖化驗結果出爐。

而陽明山水牛大量死亡事件同樣也受到網友關注，有人提到陽管處為了實施人牛分離政策，在園區內設置鐵絲網，恐怕限制了牛群活動空間，造成缺乏食物來源、營養不足的情況，除了母牛奶水不夠供應給新生幼崽外，成牛本身也可能因此無法抵禦低溫而死亡，甚至部分牛隻身上還出現被鐵絲刮傷的痕跡，也有網友透露園區內的牛棚根本無法遮風、擋雨、避寒。

陳姓網友因而發起了「一人一信救救陽明山的牛牛」行動，希望可以透過一人一信投書、陳情，要求陽管處要有實際作為，來保護陽明山上放牧的牛隻。