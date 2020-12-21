隔行如隔山，每個行業的專業術語或代稱，一般外行人可能會因為無法理解而鬧出笑話！一名網友日前被老闆叫去買「卡哩卡哩」，想不到回來竟被痛罵一頓，最後還慘遭開除。不少內行網友看了全都秒懂原因，笑虧原PO真的超天兵！

一名網友誤以為老闆要買名為卡哩卡哩的一種古早味餅乾。(圖翻攝自FB/爆怨公社)

一名網友昨（20）日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示他日前陪貨運公司的老闆去送貨，出發前正在綁貨物的同時，老闆突然吩咐他去買「卡哩卡哩」，他也立刻在附近買了一大包卡哩卡哩餅乾回來，沒想到老闆看到卻爆氣將他臭罵一頓，最後還慘被開除，讓他十分委屈。

據了解，雖然民眾一般都認為卡哩卡哩是一種古早味餅乾，但該名老闆要的應該是拿來捆貨物用的「固定繩」，也被稱為布猴，因為拉緊的時候會有卡哩卡哩的聲音，讓業內人士習慣直接叫「卡哩卡哩」，許多內行網友看了也紛紛笑稱「應該是捆綁帶吧」、「這個卡哩卡哩不是吃的，指的是工具(傢俬)啦」、「很天兵耶這不開除你要開除誰？」、「叫你買工具你給我買餅乾」。

捆貨物用的固定繩因為拉緊的時候會有卡哩卡哩的聲音，讓業內人士習慣直接叫「卡哩卡哩」。(示意圖／達志影像)

還有不少網友歪樓「沒先問口味當然被生氣啊！（誤XD）」、「買錯口味，難怪被炒魷魚」、「不是因為餓了沒力氣綁所以先叫你買吃的？」、「卡哩卡哩不好買欸，幹嘛這樣」、「感覺是不夠脆」另外還有人補充，還有另一種拿來鎖螺絲用的「棘輪扳手」，也被稱為「卡哩卡哩」，不要搞錯了。