來自非洲的長頸鹿，是目前世界上最高的動物，因為給人溫馴可愛的形象，一直都是人氣最高的動物之一。日前有網友經過工地時，竟發現裡面有2頭慘遭囚禁的「長頸鹿母子」，心疼的將照片上傳到臉書社團，不少人看了全都笑到噴飯。

一名網友在臉書社團「新·路上觀察學院」發文，表示他日前經過一處工地的時候，竟發現鐵皮圍牆之內竟有一對「長頸鹿母子」被關在裡面，緊緊靠在一起互相依偎的模樣看起來十分可憐，讓他忍不住感嘆「為了生計，從非洲草原到都市打拚的孤獨長頸鹿母子。」

實際上「長頸鹿母子」只不過是工地內的大型機具。(圖翻攝自FB/新·路上觀察學院)

乍看之下，照片中似乎有2隻一高一矮的長頸鹿，但仔細一看會發現，其實只是工地內所使用的大型機具罷了，只不過因為顏色和上面的圖案和長頸鹿的花紋十分類似，才會產生這種錯覺。

網友看了全都笑翻，紛紛留言「哈哈…希望工地老闆提供好一點的牧草伙食」、「還得幫忙工程才有溫飽」、「拍照可以，不要亂餵食就好，還是很希望牠們能回大自然生活，都市不是牠們該待的地方。」、「這年頭，連長頸鹿都要到工地打工，真辛苦」。還有網友補充，這幅「長頸鹿奇觀」在竹北喜來登後方的工地，奇特畫面吸引不少民眾前往拍照留念。