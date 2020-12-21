經典電影《侏儸紀公園》中，恐龍和人類共存的畫面讓人震撼。印尼林卡島日前就砸下重金，想要打造真實世界中的《侏儸紀公園》，沒想到近日卻傳出一名工人慘遭園區內的巨蜥攻擊，身體多處部位都慘被咬斷，引起各界關注。

綜合外媒報導，林卡島（Rinca Island）擁有自然優美的環境，是不少野生動物的棲息地，其中，又以存有一種名為「科莫多龍」（Komodo dragon）的3公尺巨蜥聞名，吸引不少遊客專門前來觀賞。當地政府看準商機，決定以《侏儸紀公園》為藍圖，砸下約台幣1.8億元打造一座大型度假園區。

沒想到一名46歲的工作人員阿加斯（Elias Agas），9日在園區內工作時，竟慘遭一隻90公斤重的科莫多巨蜥攻擊，身體多處都有嚴重撕裂傷，園方收到通知後立刻疏散現場，以快艇將傷者送到附近的醫院治療，目前還沒有對外說明傷者的情況。

而這也不是該園第一次引起爭議，由於全球僅剩約3,000多隻科摩多巨蜥，屬於瀕危動物。許多動保人士都認為這項打造真實版《侏儸紀公園》的計畫將會嚴重破壞牠們的主要棲地。環保人士阿菲瑪（Gregorius Afioma）就表示，「人們原本是想來看在自然棲息地生活的巨蜥，結果卻變成在室內，這對我來說和動物園沒有什麼不同」。