古代封建社會中，君主獨裁天下，唯有皇帝說了算，歷代有不少皇帝就因為貪戀權力的滋味，一直苦尋能夠長生不老的方法。明朝一名皇帝為了追求長生不老，長期虐待宮中大批宮女，最後還差點死在她們手哩，這種是歷史上有名的「壬寅宮變」。

明世宗朱厚熜又稱嘉靖帝，雖然執政初期積極改革，晚年卻開始迷信道教，不問朝政，甚至為了求得長生不老藥，在宮中舉行祭典，命方士煉丹。後來聽信一名江湖術士的說詞，相信飲用處女的經血可以保持長生不老，開始命官員在全國搜刮13或14歲的處女進宮當宮女。

而且為了保持宮女身體潔淨，宮女們全都不得進食，只能吃一點點桑葉和引用露水，如果有違規就會被毆打，讓被徵招的宮女們都不堪其苦。其中一名叫做楊金英的宮女實在受不了了，和宮中妃子王寧嬪商討後，夥同其他16名宮女，趁嘉靖帝熟睡之時，試圖用花繩將他勒斃，卻因為不小心打成死結，只令他昏迷而已，此時方皇后趕到現場，將所有宮女們制伏，也逮捕涉案的妃子曹端妃和王寧嬪。

皇后最後將整起案件誤導成涉案妃子意圖造反，間接除掉平常的眼中釘，最後2名嬪妃和16名宮女都被判處株連九族的凌遲酷刑，下場十分淒慘。而嘉靖帝雖然成功獲救，卻開始產生被害妄想症，認為隨時都有人要判變，最後搬進明成祖朱棣曾經住過的永壽宮，每天在此處誦經煉丹，活在恐懼之中。