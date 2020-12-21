情侶之間難免會吵架，但一名女網友卻發現，每次和男友吵架的時候他都會「有反應」讓她不知道該怎麼辦，只好上網求助。貼文立刻引爆話題，有不少男網友就出面解釋背後真正的原因。

一名女網友今（21）日在論壇Dcard發文，表示她最近發現，只要和男友吵完架，一回神就會發現他下面起生理反應，讓她每次都哭笑不得，不知道該怎麼面對。雖然有問男友，男友卻也不知道原因，讓她忍不住好奇上網詢問，想知道有沒有其他女生也有類似經驗。

文章曝光後引起不少女性共鳴，紛紛留言，「我男友也會哈哈哈，但是他不會對我上下其手，因為我會更暴怒」、「好好笑我也遇過真的困惑到不行」、「我男友只要看我哭就硬爆，不管是兩行淚留下來那種，還是大爆哭鼻涕流到嘴巴裡這種，一律硬爆」、「我男友也是這樣，吵完架和好他就會說妳看現在這樣怎麼辦，然後就去床上解決了」。

有不少男生也跳出來說明，表示會出現這種狀況都是因為女生生氣實在太可愛，「哈哈因為女生生氣的樣子超可愛、很性感，會讓人很想直接撲倒」、「我可以理解欸，生氣或哭的樣子好可愛」、「看女友生氣就超可愛」。