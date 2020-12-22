雖然皇室生活奢華、不愁吃穿讓人十分羨慕，但事實上他們卻必須面對身不由己的壓力，並不如世人所想得那麼輕鬆快活。明朝第二任皇帝建文帝的次子朱文圭從2歲開始就被幽禁，長達55年的時間，當他被釋放出來後，早已是個將近60歲的老翁，卻連牛、馬這些動物都不認識。

建文四年（1402年），明成祖朱棣以「清君側」的名義發起靖難之變後，朱文圭的父親和兄長接連失蹤，母親自焚過世，當時朱隸原本打算對只有2歲的朱文圭痛下毒手，卻遭到身旁大臣阻擋，最終他被關到用來囚禁明朝宗室罪犯的特別監獄－「鳳陽高牆」。

朱文圭就在這裡度過了55年與世隔絕的生活，直到明英宗朱祁鎮「奪門之變」復辟後，因為自己也曾被軟禁過8年的時間，所以對朱文圭的遭遇動了惻隱之心，下令將他釋放出來，之後更是對他照顧有加，不但在鳳陽替他蓋了一間房子，以便自由進出，還讓他結婚，賜予婢妾10多人以延續香火，甚至派人照顧他的生活起居。

朱文圭聽聞這項消息後又悲又喜，感激地表示完全沒有料想到聖恩如此，當他被放出來時早已是個將近60歲的老翁，但因為幾乎一生都在高牆內度過，最初他竟連牛、馬這些動物都不認識，而且原本以為可以開始享受舒服的生活，沒想到卻在不久後過世，命運相當坎坷。