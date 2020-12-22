和親友敘舊聊天提到工作薪水時，對方通常劈頭會問「一個月賺多少？」不過就有網友不禁好奇，為何台灣人都是問月薪而非年薪，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人提出3關鍵，曝光背後原因。

原PO日前以「為何討論的常是『月薪』而非『年薪』？」為題，PO文指出，和友人聊到薪水時，往往都是問月薪，較少有人用到年薪，讓他不禁納悶「後者才是重點吧？畢竟每間的獎金結構都不同…」。

貼文一出隨即掀起熱議，更有網友點出3關鍵，包括「講月薪比較實在」、「不想讓人知道自己賺多少」以及「很少做滿一年」等3大原因。

紛紛留言回應「月薪才是真的，年終那些公司都有權不給」、「問每年不固定的東西意義不大」、「可能因為年薪數字大，炫耀起來比較無感」、「不想讓一些八卦仔知道自己賺多少呀」、「因為很少做滿一年」、「沒做滿一年的話年終就很少，沒參考價值」；不過也有人認為「年薪有點太私密，只講月薪可以有點想像空間」。

此外，也有網友提到，科技業是講年薪而非月薪，「在竹科跟朋友們討論都是講年薪耶」、「台積電就一堆月薪低年薪高的啊」、「工程師看的完全不是月薪啊，是年收入」、「很多工程師都要靠年資拉收入的啦」、「一堆工程師年終領超爽」；也有人指出「工地都說日薪」、「歐洲人都講週薪」。

事實上，科技業發放年薪不手軟，近日就有一名任職台積電的網友透露，年終分紅有望領到41個月；再者，根據台積電2019年的企業社會責任報告書，新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，除了12個月本薪、2個月年終獎金，還加上約17個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為31個月本薪。