如果有一天中了彩券頭獎，你會用這一大筆獎金做什麼呢？日本一名男子在20歲時幸運獲得了2億日元（約新台幣5400萬）彩券獎金，他隱瞞父母這個事實，將獎金全都投資在喜愛的「美食」上，5年時間就吃了2萬間大大小小的餐廳，把錢全花光了。
日本知名的美食評論「來栖けい」在2004年出版過《美食之王》的食評書，內容包含上百間高水準的西餐廳和菜品，在當時引起人們熱烈討論，而他也被譽為「天才美食家」，還曾和《米其林指南》總經理進行對談。近日，來栖けい受邀參加電視節目《じっくり聞いタロウ》，公開了自己不為人知的秘密。
來栖けい原本就相當喜歡美食，但家境平凡，學生時代都是靠著父母給的零用錢過活，他會盡量節省其他方面的開支，只為了讓自己吃上一頓美味的料理。20歲時他獨自到東京玩，為了紀念而買了幾張彩券，沒想到回家後發現自己竟中了頭獎，當時的他感到相當不可置信，到銀行兌獎時，行員還語重心長地要他好好思考如何使用這筆鉅款。
來栖けい透露，他隱瞞了身旁所有的人自己中獎的事實，連親生父母都不知道，而他把這些獎金全部投資在美食上，每天可以吃下10公斤食物，5年內的時間共跑了2萬間餐廳，也把獎金全都吃完了，只剩下原本的儲蓄200萬日元（約新台幣54萬）。
來栖けい直言，吃過這麼多美食後，他對食物的慾望已經麻痺了，也頓悟出「最好吃的食物通常都是用最簡單的烹飪方式去處理新鮮的食材」的道理，利用僅存的儲蓄在東京澀谷的高級地段開了一間法式餐廳，獲得老饕們的極高評價。
文章來源：テレビ東
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