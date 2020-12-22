好夢正甜時，遇上蚊子在耳邊嗡嗡作響，又盯得滿身包，實在讓人恨得牙癢癢。日本企業最新研究，只要在皮膚塗上「低黏度矽油」，宛如在蚊子腳上抹油，只要讓蚊子在皮膚表面「滑倒」就能達到驅蚊效果，吸血率僅剩4％。

根據日本《財經新聞》報導，研究人員指出，蚊子在鎖定目標準備吸血前，會先將6隻腳貼合在人類皮膚以維持平衡，因此只要在過程中進行干擾，製造一種讓蚊子無法在皮膚上停留的環境，就能達到驅蚊效果。

首先，研究人員在實驗表面塗抹了水及甘油，但發現效果不彰，因為蚊子腿部結構能有效防止甘油滲入；不過當改以塗抹低黏度矽油後，蚊子降落在實驗表面時，低黏度矽油則會擴散至蚊子的腿部表面，讓蚊子因為重心不穩和強烈的不適感而立刻飛離，並且不斷摩擦腿部，試圖除去沾黏在腿上的矽油。

研究人員表示，人類皮膚在正常狀態下，有85％的機率會被蚊子叮咬，不過若抹上低黏度矽油後，蚊子在皮膚上逗留的時間無法超過3秒，僅剩4％機率會被蚊子吸血。

目前已有日本企業將研究報告發表在自然科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）上，未來預計會推出相關的驅蚊產品。