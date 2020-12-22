鱷魚是水生生物中最兇猛的獵食者之一，牠們透過強大的下顎咬住獵物，將獵物一口吞下肚。不過日前一名荷蘭攝影師到南非拍攝時，卻目擊了罕見的驚悚畫面，一隻巨鱷竟攻擊一隻年幼的鱷魚，儘管牠怎麼努力掙扎，最終仍成為巨鱷的美味大餐。

根據《每日郵報》報導，這名荷蘭攝影師巴特（Jan Butter）在今年年中時前往南非的克留格爾國家公園（Kruger National Park）拍攝，過程中他目擊了一場「同類相殘」的驚人畫面。

一隻體重約540公斤的巨鱷突然朝另一隻年紀較輕、體型較小的鱷魚進攻，把牠長達10公分的利齒插進小鱷魚的身體內，當小鱷魚被抬到高空時，還張開嘴巴絕望地大叫，最終仍逃不過死亡的命運。

巴特透露，這場驚悚的獵食過程只耗費了約1分鐘時間，巨鱷收緊嘴巴後就將小鱷魚拖進水中、大快朵頤，在享用完美味的晚餐後，牠就淡定地游離現場。

親眼目睹了這殘忍血腥的一幕，巴特也不忘用相機記錄下來，並分享到自己的社群平台上，網友們看見照片後都感到十分震驚，紛紛留言：「大魚永遠都站在優勢的一方」、「我的天啊，牠們根本就是恐龍」、「我之前也看過一樣的事情，我覺得應該是牠們數量太多了，沒有足夠的食物來源才會自相殘殺」、「這就是大自然，為了生存…」。