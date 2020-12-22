雪看起來白淨綿軟，有不少人都會「吃雪」嚐鮮，沒想到就連動物也對雪的味道感到好奇！美國農場裡的一頭乳牛最近看到大雪非常興奮，因為想知道雪到底是什麼味道，牠竟伸出了自己的「長舌」左右狂甩，想把每片掉落的雪花都放到嘴裡，逗趣的行為讓農場主人看到都笑翻了。

名叫史黛拉的乳牛看到雪非常興奮，竟還伸出自己的長舌來吃雪。(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，美國俄亥俄州在本月16日下起一場大雪，當地農場一頭名叫史黛拉（Stella）的乳牛為此非常興奮，農場主人安琪拉（Angela Sloan）表示當天雪開始落下時，史黛拉就走出了大門、歡快地到處亂跑。

安琪拉上前把牠帶回了原本的區域，沒想到轉頭一看，就發現史黛拉正努力用自己的舌頭來捕捉雪花，想品嚐雪到底是什麼味道；從影片中可以看到，史黛拉伸出自己長長的舌頭左右甩動，想要把每一片在牠面前落下的雪花都吃進嘴裡。

安琪拉見狀覺得史黛拉非常逗趣可愛，於是把這幕拍了下來，並分享到臉書中，影片很快就突破17萬人觀看，網友們都忍不住笑了出來，「這頭母牛真是天真爛漫」、「牛：這雪沒有味道，但我就是停不下來」、「我的天，我快要笑到不能呼吸了」、「下雨的時候也很有趣，牠們真的一步都不想踏出牛棚」。

據報導稱，母牛的舌頭非常長，完全伸出幾乎可以達到3英呎（約91公分），而在冬天，有不少母牛也會靠著「吃雪」來補充不足的水分。