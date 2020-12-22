台灣高等教育普及化，幾乎人人都能上大學，日前就有網友分析大學教授的工作內容，認為與其他職業相比，教授的工作輕鬆且好處不少，讓他不禁好奇「當教授是不是真的滿爽的？」貼文一出隨即掀起熱議，但也有知情人士點出教授看似光鮮亮麗的職業背後，隱藏不少辛酸，直言「當教授CP值超低！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，教授平時多待在學校做研究，享受著國立大學的學術資源優待以及多種優惠，若是教學品質不佳，也可用研究理由進行開脫，至於研究部分則可請研究生協助，成功還能共享結果，「過七年還有一次一年的研究休假可以放，不缺錢的話計畫接少一點平時也不忙，這樣看起來教授是不是過滿爽的，有沒有卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「教授爽點就是自由度超級高」、「國家經費養的再怎麼樣壓力都比創業小」、「一般來說進四大讓你升等也是淺規則，穩穩的就沒事」、「要耍廢很簡單，論文掛人數沒上限，你懂的」。

不過也有知情網友點出4大殘酷真相，包括「升等壓力大」、「教師工作行政化」、「被家長當高級褓姆」，還要提供「售後服務」，直言當教授並不如外界以為的輕鬆，「他們有升等壓力啊，論文出不來就被學校解雇了」、「很累好嗎！又要教書又要研究還要每年帶一群專題生跟研究生」、「前提是你手下有優秀的博士生吧」、「有沒有特聘影響很大」、「博士還不夠，要洋博，不然土博要拼教授也很困難」。