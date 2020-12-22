加拿大最近在永久凍土層中發現了一具幼狼木乃伊，科學家研究發現，牠來自約5.7萬年前，保存程度被認為是有史以來最完好的，甚至連胃中的最後一餐都可以被輕易地辨識出來！

這具幼狼木乃伊被科學家命名為「Zhùr」，是當地語言「狼」的意思。(影片來源/YouTube/Cell Press)

綜合外媒報導，當時一名礦工在克朗代克金礦區清理一些冰凍的泥土，沒想到卻在永久凍土層中發現了這具幼狼木乃伊；科學家將牠命名為「Zhùr」，是當地語言「狼」的意思，牠來自5.7萬年前，而最讓人驚豔的是，這具幼狼遺骸身上的皮毛、骨骼，甚至是體內的器官都被完美地冰凍在永久凍土層中，被科學家認為是有史以來最古老且保存最完整的狼類遺骸。

科學家表示，這隻幼狼年齡只有7周大，因為沉積物坍塌等可能的意外，讓牠直接被活埋，不幸死亡；根據幼狼毛髮驗出的DNA結果顯示，雖然牠被冷凍於北美洲的永久凍土層中，但卻和現今北美洲的灰狼毫無關係，反而是和冰河時期歐洲的灰狼有著密切的關係。

另外，從「Zhùr」的胃部也可以觀察到當時期灰狼的食物來源，科學家們原先期待會發現野牛、馴鹿等動物，然而結果卻讓他們大吃一驚，古生物學家格蘭特（Grant Zazula）透露，幼狼在生前吃的是水生生物，包含鮭魚和當地的水禽，而且這隻幼狼尚未進行過多的狩獵活動，應該大部分都是父母提供食物給牠享用。