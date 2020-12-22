台灣中南部綠鬣蜥「蜥滿為患」，日前有民眾在屏東萬丹直擊身長高達180公分，宛如「小恐龍」的巨型綠鬣蜥，趴在水泥護欄上做日光浴，引發外界關注，而該隻綠鬣蜥隔日隨即被捕獲，並被排入安樂死名單。對此，就有網友不解「為什麼綠鬣蜥要殺掉，而不TNR？」貼文一出隨即掀起熱議。

中南部出現外來種綠鬣蜥氾濫，為避免生態危機，近年來各縣市祭出奇招，舉辦抓綠鬣蜥換獎金或是換農產品等活動，也有立委建議開發成料理。

不過就有網友在PTT「八卦板」PO文指出，流浪狗問題叢生，相較於政府鼓吹TNR（誘捕、節育、回置），「怎麼綠鬣蜥不TNR，卻可以直接處決？」貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人點出背後關鍵，包括「綠鬣蜥沒有天敵」、「繁殖速度快」、「啃食農作物」、「破壞本土生態」等。

紛紛留言回應「重點外來物種會造成原生態破壞，尤其壽命長的澳洲野兔、美國緬甸蟒、日月潭魚虎、肆虐全球的亞洲鯉」、「TNR跟不上繁殖，活著就有危害」、「基本上這種生物一野放就無法斷根了，繁殖力太強」、「一隻母綠鬣蜥，一年平均可以孵出五、六十隻左右，而且沒天敵，繁殖能力太強大，所以在成熟以前儘可能撲殺是上策」。

綠鬣蜥頭尾體型粗壯，全長可達1至2公尺，壽命逾10年以上，因為人為的飼養及野放，在台灣已成為入侵種，母鬣蜥每胎可產下24到45顆卵，已被野生動物保育法公告為首個有害外來物種。農業處提醒，飼養綠鬣蜥要向當地政府登記，未登記者最高罰5萬，如申請時間已過無法登記，可交由農業處動保科處理。