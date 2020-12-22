全球最長壽圈養雌性大貓熊「新星」，今年8月才剛過38歲生日，換算成人類的年齡，已高齡110歲至140歲左右，可說是「熊瑞」，豈料卻在本月8日過世，讓許多粉絲感到難過，根據祖譜顯示，牠還是臺北市立動物園大貓熊「圓仔」、「圓寶」的曾祖母。

綜合陸媒報導，重慶動物園於21日發布消息指出，大貓熊「新星」從10月21日開始，就出現嗜睡、不願進食的狀況，隔日甚至還站不穩，有呼吸困難、咳嗽的情形，直到23日更出現腹脹、排便困難等，儘管曾多次請中國大熊貓保護研究中心和重醫附一院等醫療團隊會診，但「新星」的狀況仍未改善。

大貓熊「新星」最終於本月8日中午1時25分去世，是全球最長壽圈養大貓熊，近日重慶動物園組織專家，對「新星」進行解剖等檢驗，試圖釐清死因，分析結果後得知，「新星」因年事已高，且多重器官衰竭，導致消化功能紊亂、低蛋白血症，引發消化道、呼吸道感染，最終導致死亡，而重慶動物園也對此表示，大熊貓「新星」的過世令人心痛。

大貓熊「新星」於1982年8月在四川出生，並在寶興縣野外被救，隔年6月就被送至重慶動物園，譜號為253，從1992年「新星」開始繁育後代，陸續生過8胎，截至2019年，後代子孫後代多達153隻，分別居住在20多個國家和地區，而且根據祖譜顯示，牠還是出生於台北「圓仔」、「圓寶」的曾祖母。