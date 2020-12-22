若在路上撿到小蛇，你敢養嗎？大陸遼寧瀋陽一男子，於5年前撿到一條小蛇，長度僅筷子般的大小，由於看蛇非常弱小，擔心牠在野外難以存活，便決定收編牠，沒想到小蛇旋風式長大，如今長成2公尺長的巨蟒，讓人看的都忍不住捏了一把冷汗。

根據《梨視頻》報導，劉海濤5年前在路邊，發現了一條小蛇，牠的身形非常的嬌小，與筷子長度差不多，擔心牠無法在野外存活，因此便決定帶牠回家，起初父母都不同意，因為他們都非常怕蛇，不過劉海濤仍堅持要將蛇養大，但日子久了也產生感情，最後他的媽媽甚至還會幫蛇洗澡。

劉海濤提到，「養了5年，現在成年了能有兩公尺多，當初因為特別小，感覺在野外肯定活不了，我就想拿到家裡給牠養大，然後把牠送至相關部門，讓牠生活有個保障」，沒想到當初的小蛇，竟長成了巨蟒，為了讓寵物有更大的生活空間，近日牠忍痛將蟒蛇捐給瀋陽野生動物園照料。

瀋陽野生動物園飼養員表示，這一條是叢林地毯蟒(Morelia spilota cheynei)，產自澳洲、新幾內亞等熱帶國家，雖然並非大陸的物種，但蟒蛇在當地屬於國家一級保護動物，因此經過檢查後，確認蟒蛇身體沒有異狀，最終正式接收這一條蟒蛇，劉海濤也提到，雖然非常不捨，但看到動物園環境佳，也讓他非常安心。