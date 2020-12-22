飼主帶寵物出門散步的時候一定要隨時注意牠們的狀況，以免驚擾到路人！一名男網友日前到公園運動就遭到一名黑狗攻擊「私處」，雖然飼主下一秒熱心用手安撫，眼尖網友卻驚覺對方似乎另有目的。

一名網友昨（21）日在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示前天晚上到公園運動的時候，遇到一名歐巴桑帶著一隻黑狗出來散步和大小便，他看到黑狗一臉凶狠的朝他看來，還在他腳邊嗅來嗅去，嚇得馬上停止所有動作。

歐巴桑意識到之後，笑笑得對他說「免驚，牠很乖不會咬人，你可以繼續運動沒關係」，然後又轉頭跟黑狗說「壞壞，不要打擾叔叔運動，去旁邊玩」，讓該名男網友鬆了一口氣，決定繼續拉單槓。沒想到他一開始動作，黑狗就立刻朝著他的「重要部位」撲來，因為當時抓著單槓沒手可以擋，他只能靠著腰力扭動身體，好在最後黑狗只有撞到他的大腿而已。

歐巴桑見狀趕緊向他道歉，並熱心用手安撫，讓男網友傻眼直呼「不是啊！妳歹勢就算了，手不要過來啊啊啊！」文章曝光後掀起熱議，其中有不少網友都笑稱這才是該名女飼主的陰謀「你不懂！這是套路！」、「看來其實歐巴桑的目標是你」、「不這樣歐巴桑怎麼跟你有機會身體碰觸」、「歐巴桑小姐是要給你機會，不用再努力了」、「有陰謀的，訓練過阿黑」。