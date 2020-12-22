行經生態熱點的道路時應放慢車速，保護自己也保護小動物的生命！上週一名泰國機車騎士在騎車回家的路上，意外撞上一頭滿月小象，讓該頭小象當場瞪大眼睛，倒地昏厥，沒想到經過救援隊10分鐘的CPR急救後，小象竟奇蹟似的甦醒。

救難人員幫小象進行CPR急救。(影片來源/FB/กลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่า/如遭刪除請見諒)

根據《每日郵報》報導，泰國東部莊他武里府一名53歲機車騎士阿南（Anan Cherdsoongnern），20日下班回家的路上遇到一群野生象群，卻因為天色昏暗，沒看清楚路況，不慎撞上一頭1個多月大的小象，不但自身噴飛6公尺遠，該頭小象也痛苦倒地哀嚎。

森林救援隊接獲通報後抵達現場，發現小象雖然有微弱的脈搏，但雙眼瞪大且逐漸陷入昏迷，瀕臨死亡，沒想到經過救難人員持續10分鐘的CPR救援後，小象竟然奇蹟般地甦醒，並搖搖晃晃的重新站起來。負責幫小象CPR的救難人員指出，這是他第一次實際救援大象，只能憑著過去的經驗和看過的影片大致推測出大象心臟的位置並進行急救。

而小象的媽媽也在現場不停叫喚孩子，就像是在鼓勵牠不要放棄一樣，令人動容。最後，恢復意識的小象被移至安靜的地方休息，但因為小象不宜離開象群太久，救難人員快速確認牠身體狀況無礙就趕緊引導牠回到象媽媽以及象群身邊，而騎士阿南事後也被送往醫院治療，並無大礙。