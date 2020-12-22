澳洲天文台曾接收到一段距離地球4.2光年遠的無線電信號，沒想到近日科學家深入分析後發現，該信號並不是由人類航天器所發射，有極大可能是來自太陽系外行星，讓所有研究人員都感到相當興奮！

根據《衛報》報導，先前天才物理學家霍金發起一項「突破聆聽計畫」（Breakthrough Listen Project），而其研究團隊在去年4月到5月之間，於澳洲帕克斯（Parkes）天文台捕捉到一段頻率為980MHz的神祕無線電訊號。經過分析，科學家認為這些信號可能來自距離地球4.22光年的半人馬比鄰星（Proxima Centauri）。

其中一名研究人員透露，人類過去從來沒有收過來自比鄰星方向的信號，相信這是繼1977年收到「WOW」無線電波後，另一項驚人的發現。科學家也認為，980MHz的頻段不太可能由人類航天器所發射，且它的頻率還會產生變化，說明它可能是來自太陽系的外行星。

據了解，比鄰星是最靠近太陽的一顆恒星，屬於體積偏小、溫度較低的紅矮星。目前已知有2顆行星圍繞它運行，一顆是類木行星「氣態巨行星」（gas giant），另一顆則是類地行星「比鄰星b」（Proxima Centauri b）。科學家也表示，雖然這段神秘信號無法證明比鄰星有外星文明，但很有可能會成為半人馬座阿爾法星系中另一顆未知行星存在的證據。