大貓熊寶寶「圓寶」已174天大，不只有好友「水盆君」、「藍桶君」，最近還有新玩具「吊掛式鞦韆」，但由於牠的腿太短，再加上力氣不夠，因此一直無法順利爬上鞦韆，讓人看得哭笑不得，而近日調皮的「圓寶」趁媽媽吃飯時待在旁邊搗蛋，「圓圓」耐性直接降到零，索性拍拍屁股逃走。

「圓寶」最近有了新玩具「鞦韆」，但無奈腳太短且力氣不夠，導致牠一直爬不上去。(影片來源/youtube/台北市立動物園)

台北市立動物園在youtube頻道分享「圓寶成長日記」，只見「圓寶」練習了好幾天，依舊難以獨自爬上鞦韆，身體隨著鞦韆不斷旋轉，下一秒甚至被甩了出去，讓牠無奈的躺在地上，乾脆不起來了，直到保育員「彪拔」現身幫忙，「圓寶」才成功坐在鞦韆上。

「圓寶」在鞦韆上玩得不亦樂乎，宛如在坐旋轉咖啡杯，「彪拔」不禁對牠喊到「自己喜歡上去，就要學著爬」，但「圓寶」似乎有聽沒有懂，只顧著玩鞦韆。玩累了以後，又跑到正在吃竹子的媽媽身邊，只見「圓圓」啃下竹子皮後，還不會吃固體食物的「圓寶」，竟拿起竹子皮邊啃邊玩。

期間「圓圓」坐在竹子堆中享用大餐時，「圓寶」不甘寂寞，馬上窩在媽媽身邊撒嬌，好像在要求對方陪牠玩，起初「圓圓」都很有耐性，任由孩子在一旁搗蛋，期間「圓寶」甚至還爬上媽媽的手臂不斷磨蹭，最終「圓圓」才受不了起身口開，而「圓寶」則是摔在地上，隨即緊跟在媽媽身後，看「圓圓」走遠後，只好默默回到原位自己玩。

不少網友笑著表示「圓寶跟輪胎君奮鬥一半，還呼叫彪拔比來救妳喔，圓媽對圓二寶的忍耐指數10%，換牠呼叫保育員們快把皮蛋二寶帶走」、「圓寶實在很努力學習，可是看到牠的動作很想笑，怎麼看都好古錐(台語：可愛)」、「看到圓媽逃到另一個房間吃飯，好好笑，不過圓寶沒一直盧，記得圓仔小時候被媽媽拒絕，還咬媽媽後面」。