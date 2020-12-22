哈士奇成精了！大陸一名狗主人養了2隻哈士奇，一日他有事外出，留下2隻狗看家，豈料牠們趁主人不在時，竟悠哉的躺在沙發上看電視，直到聽到主人回來後，牠們竟像人類一樣，一秒跳起來關掉電視，甚至還叼出拖把假裝打掃。

飼主將影片上傳至抖音@shenhamainiu，只見2隻哈士奇「麥妞」與「渣渣」，趁主人外出時，慵懶的躺在沙發上看電視，「麥妞」甚至還坐到四腳朝天，看起來非常舒適，直到聽到腳步聲，牠們立即察覺主人回來了，「麥妞」趕緊將電視關掉，隨後叼出拖把假裝幹活。

主人走到門前時，才發現自己忘了帶鑰匙，因此呼喊「麥妞」幫忙開門，「麥妞」也按照指示行事，主人一看到狗如此乖巧，便摸牠們的頭表示鼓勵，直到看到寵物監視器後，才發現2隻二哈根本在說謊，讓他哭笑不得的說「要不是監控拍下，我都不敢相信...」。

影片上傳僅1天的時間，就吸引292萬人次觀看，不少網友笑翻表示「工讀生別裝了喔」、「我家的狗如果有牠們一半聰明就好了」、「也太猛了吧！開頭看電視的姿勢，二哈根本成精了」、「應該是專門訓練過的動作，不過效果一流」、「這隻狗進化了吧…」。