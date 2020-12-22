歷史上有不少讓後世稱頌的賢明聖君，自然也不缺荒淫無度的皇帝。南宋末年就出了一名「一夜30次郎」的好色皇帝，但也因為夜夜笙歌，縱情於聲色，讓他在正值壯年的35歲就不幸駕崩離世，他就是宋度宗趙禥。

趙禥生母原本是榮王趙與芮王妃身邊的陪嫁ㄚ環，被趙與芮寵幸後意外懷孕，因為身份低微遭王妃逼迫喝下墜胎藥，不知道是藥效不夠還是生命力太強，竟沒有墮胎成功。但出生後受到墮胎藥影響，趙禥天生體弱又智力遲緩，很晚才學會講話，7歲才能走路。

但由於當時的皇帝宋理宗子嗣不多，只好指定血緣最相近的趙禥為太子，最終繼承帝位。趙禥不擅長治國理政，卻十分好色，根據《續資治通鑑·宋紀一百八十》記載，按照宮中舊例，如有嬪妃夜裡被皇帝寵幸，隔天早上要到合門謝恩，太監則會記錄日期，沒想到趙禥剛當上皇帝時，有一天到合門謝恩的嬪妃竟然有30名以上，超猛體力讓人瞠目結舌。

不過戰鬥力驚人的趙禥在繼位10年後，在正值壯年的35歲就一命嗚呼，相傳就是因為酒色過度，還有服用大量壯陽藥品有關係。