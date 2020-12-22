一般公司行號大都設有茶水間，讓員工可以倒茶水、加熱餐點。有人就爆料，台灣今（22）日出現地本土案例案771，經常穿梭不同樓層，還曾在茶水間待超過半個小時。對此，有網友就好奇發問，想知道大家在茶水間大概都待多長時間？

一名網友在PTT八卦板以標題「在茶水間待半小時以上是在幹嘛」發文，表示他公司只有一間辦公室，茶水間就在座位旁，通常裝水只需約30秒左右，讓他看到案771的新聞不禁好奇直呼，「你各位在大企業上班的人，去一次茶水間都多久，也都半小時嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少人都表示茶水間的功用很多「茶水間是女人的八卦集散地啊!」、「抱怨老公抱怨婆婆抱怨小姑抱怨小孩啊」、「茶水間八卦匯集地耶，去裝個水可以蒐集超多情報」、「茶水間是我心儀對象唯一會跟我問好的地方」、「可以摸魚啊！當薪水小偷」。

此外還有人分享誇張經歷「前公司女同事一個人去茶水間一個多小時，大家覺得怪就派她閨蜜同事去，結果也沒回來，越派越多人過去都沒回來，結果所有人過去看，才發現是女同事分手在哭， 去查看的人也都聽她講到哭一團」、「我公司有人在茶水間分便當菜、切水果、煮湯，隨便都半小時」。