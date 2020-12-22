堪稱歷史上最厲害小三！遼國皇后「蕭綽」又被稱為「蕭太后」，是一名有才略的政治家、軍事家，16歲時因父親的政治權力，因此嫁給遼景宗耶律賢，最終皇帝因心疾而不堪負荷駕崩，日後她不但攝政，並發展遼國的經濟與軍事，與大臣「韓德讓」產生情愫，還殺掉對方的妻子。

綜合陸媒報導，蕭綽的父親是遼朝北府宰相及駙馬蕭思溫，而母親則是燕國公主呂不古，也是遼穆宗的姊姊，蕭綽從小就外貌出眾、聰明伶俐，一日父親蕭思溫吩咐三個女兒掃地時，其他女兒都草草了事，唯獨蕭綽認真打掃，蕭思溫便高興的說「此女必成大事」，可見蕭綽的不凡。

自從耶律阿保機娶蕭家的小女兒述律平之後，皇后必須出自蕭家，也成為當時遼國政壇裡不成文的規定，而蕭綽上面還有2個姊姊，但都已嫁為人妻，因此蕭綽也成為嫁給皇帝的人選，遼景宗繼位後，因蕭思溫擁戴有功，因此蕭綽便被封為貴妃。

在保寧元年（969年）晉升為皇后，當時她僅16歲，之後陸續為皇帝生下長女觀音女、長子隆緒即遼聖宗，兩子耶律隆慶、耶律隆祐、兩女為耶律長壽女、耶律延壽女，一共生下三子三女。但無奈遼景宗從小體弱多病，再加上操勞國事，導致他身體越來越差，為了國家朝政，因此讓皇后幫忙處理政務。

蕭綽以皇后身份主持朝政，不僅將朝政處理得井井有條，也會時時向遼景宗匯報，不只使經濟變好，就連軍力也日漸強大，讓許多人相當佩服，也對這一名女子刮目相看，公元982年遼景宗病逝後，儘管有許多人對於皇位虎視眈眈，但30歲的蕭綽與年幼兒子，在耶律斜珍和韓德讓兩位重臣的擁戴下，順利讓遼國順利進入蕭太后時代。

由於大臣韓匡嗣與蕭思溫兩家是世交，因此早在蕭綽嫁給皇上之前，她就與韓匡嗣的兒子韓德讓感情非常好，最終迫於政治因素嫁給皇帝，隨著遼景宗駕崩後，她也與韓德讓舊情復燃，據傳當時她得知對方有家室後，甚至派人刺殺韓德讓的妻子，才得以讓兩人再續前緣，但目前沒有歷史可考，不過可確定的是，蕭太后和韓德讓關係相當曖昧。