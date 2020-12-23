聖誕節即將來臨，許多國家的地面早就積了厚厚一層白雪。日本一名貓咪飼主最近分享一組照片引發網友爆笑，他飼養的橘貓當天看到積雪興奮地想要出門玩，沒想到才剛踏出毛掌就驚覺不對勁，立刻縮回腳，回到家裡窩在溫暖的被窩中。

這名飼主「@koyuki_202」在推特分享了自家愛貓的照片，只見畫面裡有一隻橘白毛色的貓咪站在被打開的門前，靜靜地盯著雪地裡一個「超萌肉球印」；推主透露，當天他的愛貓原本想要出門玩雪，沒想到才剛踏出一步就感覺到寒冬的冷凍威力，立刻把自己的毛掌給縮了回來。

有趣的是，貓咪猶豫沒有多久，就立刻轉身回到家中，繼續窩在溫暖的被子上，把最初想要出去玩雪的念頭都拋諸腦後，露出了一臉舒服的表情，讓主人感到哭笑不得。

貓咪可愛又搞笑的行為很快就引起大批網友關注，發布至今已超過100萬人按讚，大家都忍不住笑說：「貓：『這對人類來說可能只是一小步，卻是我的一大步！』」、「想把牠可愛的肉球印給保存下來～」、「你不懂，這是藝術」、「能夠邁出一步已經很偉大了，我家的貓只要有風吹進來就直接躲回房間」、「我腳趾露出棉被就放棄了」、「這天氣，打開窗就是一件勇氣十足的事情了」。