常言道伴君如伴虎，尤其是遇上暴君，處境更是如履薄冰，一不小心連命都賠上還不得好死，北齊文宣帝高洋就是其中之一，儘管他登基初期勵精圖治，對內選賢舉能，對外征戰四方，但到了執政後期，高洋開始沉迷酒色不理朝政，甚至越發殘暴殺人如麻，就連他最愛的寵妃薛氏也難逃一死，腿骨被做成了「人骨琵琶」彈奏。

高洋執政晚期酗酒無度，每次喝醉更以殺戮為樂，無論是牢獄中的俘虜囚犯，還是朝廷王公大臣，他看不順眼說殺就殺，舉凡抽筋扒皮、肢解腰斬、剖心挖腹、熱鍋煮人等，都有一套狠毒招數。

高洋寵妃薛氏因為長相妖嬈，而被納入後宮封為嬪妃，薛氏在宮中十分受寵，正所謂一人得道雞犬升天，薛氏家族在朝堂中也有一席之地，其姐姐同樣美貌妖艷，也被高洋召進宮中尋歡作樂。

無奈好景不常，有小人故意散布謠言，說薛氏和當時的清河王高岳私通，高洋聽聞後勃然大怒，礙於薛嬪有孕在身，便將薛嬪的姐姐大卸八塊洩憤，待薛嬪生下孩子後，高洋隨即下令將她斬首，屍體亂刀剁碎，甚至還叫樂師將薛嬪的腿骨剔去筋肉，做成琵琶樂器，高洋更煞有介事的在宴會上彈起「人骨琵琶」，唱道「佳人難再得」以示懷念，不過這一脫序之舉隨即嚇得賓客四散。