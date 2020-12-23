鱷魚是最兇猛的水生動物之一，不少人看到牠們都會相當害怕。大陸一名婦人每次在家附近的河邊洗碗時，旁邊總是出現一隻野生鱷魚在水裡蹲守死瞪，不過婦人的反應卻相當淡定，直言自己早就習慣了，超和諧的相處畫面曝光，讓網友們都感到非常驚奇。
根據陸媒報導，安徽宣城一名李姓婦人經常會到河邊洗碗、洗衣服，每當她蹲下來工作時，總是會有一條長約1.5公尺的揚子鱷從水中浮出，靜靜地待在一旁緊盯著她；李婦透露，這條揚子鱷是野生的，已經來到她家附近這條河好幾年的時間，有時候牠會在水裡抓魚來吃，有時則會上岸覓食，但從來都沒有攻擊過人。
這條揚子鱷過去還曾吃掉李婦家的小雞，但她並不在意，看鱷魚肚子餓的時候，李婦還會主動投餵，「因為覺得鱷魚可愛就幫牠拍照，也不會害怕牠，可能習慣了吧」；李婦也說揚子鱷相當熟悉附近幾戶人家才常常露面，但只要看到陌生人就會潛到水裡躲起來。
據悉，揚子鱷是大陸特有的鱷魚，也是世界上體型最小的鱷魚品種之一，且是所有鱷魚中唯一有冬眠習性的，大陸在繁殖中心、動物園等地圈養了超過1萬隻揚子鱷，而野生的揚子鱷數量不超過200條，因此被列為瀕危動物，也是大陸國家一級保護動物。
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